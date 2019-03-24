Şırnak'ta şehit asker için tören

Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yavuz Uygur için tören düzenlendi.
23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Yavuz Uygur'un naaşı katafalka konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi.
Uygur'un cenazesi, törenin ardından memleketi Tokat'ın Turhal ilçesine gönderildi.
Törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da katıldı.
Silopi ilçesinde, Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na giden zırhlı askeri aracın çevre yolunda devrilmesi sonucu 1 asker şehit olmuş, 20 asker yaralanmıştı.
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