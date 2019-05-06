Şırnak'ta şehit asker için tören düzenlendi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta şehit olan piyade sözleşmeli er Görkem Akkuş'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.
23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende, şehit piyade sözleşmeli er Görkem Akkuş, Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.
Şehit sözleşmeli Görkem Akkuş'un naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı.
Şehidin cenazesi,daha sonra toprağa verilmek üzere ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na buradan da uçakla Aydın'a gönderildi.
Törene Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve silah arkadaşları katıldı.
Gabar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda çıkan çatışmada piyade sözleşmeli er Akkuş, ağır yaralanmış,kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit düşmüştü
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