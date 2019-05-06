HABER

Şırnak'ta şehit asker için tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 23:02 | Son Güncelleme

Gabar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda şehit düşen piyade sözleşmeli er Görkem Akkuş'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın'a gönderildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta şehit olan piyade sözleşmeli er Görkem Akkuş'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende, şehit piyade sözleşmeli er Görkem Akkuş, Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit sözleşmeli Görkem Akkuş'un naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı.

Şehidin cenazesi,daha sonra toprağa verilmek üzere ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na buradan da uçakla Aydın'a gönderildi.

Törene Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve silah arkadaşları katıldı.

Gabar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda çıkan çatışmada piyade sözleşmeli er Akkuş, ağır yaralanmış,kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit düşmüştü

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Bağcılar’da 5 Bin Kişi Birlikte İftar AçtıBağcılar’da 5 Bin Kişi Birlikte İftar Açtı
Tarihi Ulu Cami’de 60 yıl sonra ilk namaz kılındıTarihi Ulu Cami’de 60 yıl sonra ilk namaz kılındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şırnak

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması!

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YSK'dan kanuna aykırı görevlendirme yapanlar hakkında suç duyurusu kararı

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

MHP Başkanlık Divanı'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilişkin ilk açıklama

MHP'den YSK'nın kararına ilk açıklama!

Aslında “Seçim Sandığımız”

Aslında “Seçim Sandığımız”

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi açıkladı: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Dışişleri Bakanlığı,Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının Erivan'da gömülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.