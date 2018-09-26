HABER

Şırnak’ta şehit korucular için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 17:22 | Son Güncelleme

Silopi ilçesinde PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 2 güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 2 güvenlik korucusu için tören yapıldı.

Şırnak 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törende, şehit güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa’nın Türk bayrağına sarılı naaşları, katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu ve dua edildi.

Şehitler Tosun ve Yerboğa’nın naaşları helallik alınmasının ardından omuzlarda ambulansa kadar taşındı. Cenazeler, daha sonra toprağa verilmek üzere helikopterle Çalışkan beldesine götürüldü.

Törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy katıldı.

Silopi ilçesinin Çalışkan beldesi kırsalında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucunda güvenlik korucuları Tosun ve Yerboğa şehit düşmüş, 2 güvenlik korucusu da yaralanmıştı.

PARTNERGelin adayları birbirine aşık oldu!Gelin adayları birbirine aşık oldu!
Apartmanın girişinde ipte asılı kedi bulunduApartmanın girişinde ipte asılı kedi bulundu
CHP'li Erbay'dan geçen yıl evleri yanan Zeytinköylülere ziyaretCHP'li Erbay'dan geçen yıl evleri yanan Zeytinköylülere ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze güvenlik korucusu şehit şırnak tören

En Çok Okunan Haberler

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da yağmur trafiği! Yola çıkacaklar dikkat

İstanbul'da yağmur trafiği! Yola çıkacaklar dikkat

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.