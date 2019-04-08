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Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 17:54 | Son Güncelleme

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Şırnak'ta şehitler için mevlit okutulup, aşure dağıtıldı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- TÜRK Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Şırnak'ta şehitler için mevlit okutulup, aşure dağıtıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle kent merkezindeki Geylani Camii'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi. Kuran-ı Kerim'in okunduğu, ilahiler seslendirildiği programa Vali Mehmet Aktaş, AK Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit programının ardından açıklamada bulunan Vali Mehmet Aktaş, şehit olan güvenlik güçlerinin sayesinde Şırnak'ın huzurlu bir şehir olduğunu söyledi. Vali Aktaş, "Bölgemizde huzurun, güvenliğin, asayişin temini hem polisimiz, hem askerimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız zaman içerisinde çok büyük bedeller ödediler. Kanlarını döktüler. Canlarını verdiler. Ama Allah’a şükür, Şırnak, ülkemizin en güvenli, en huzurlu illerinden birisi haline geldi. Bu noktaya gelmemizde emeğini ortaya koyan, canını ortaya koyan bütün polis şehitlerimize ve bunun yanındaki diğer güvenlik şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.

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