HABER

Şırnak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 16:00 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beştüşşebap ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 2 çuval içinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Beştüşşebap ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 2 çuval içinde silah ve mühimmat ele geçirildi.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 çuval içinde silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi. Valiliğin yazılı açıklamasında, "Beytüşşebap ilçesi, Komate Vadisi, Bevanik Pınarı mevkisinde taşların arasına gizlenmiş vaziyette silah ve mühimmat olduğu bilgisinin alınması üzerine, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 23 Eylül 2018 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde, 2 adet çuval içerisinde, 5 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet LMGK kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet kalaşnikof şarjörü, 450 gram C4 plastik patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

​FOTOĞRAFLI

PARTNEREn korkunç davetsiz misafirlerEn korkunç davetsiz misafirler
Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındıBanka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı
Ezan saatini sormak için durdurduğu kamyonun altında kaldı (2)- YenidenEzan saatini sormak için durdurduğu kamyonun altında kaldı (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

Tüm dünya buradan atlıyor

Tüm dünya buradan atlıyor

Yer: Akçakoca... Denizden tam 30 ton palamutla döndü!

Yer: Akçakoca... Denizden tam 30 ton palamutla döndü!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Ünlülerin fotoğraflarıyla dalga geçen kadın: Celeste Barber

Ünlülerin fotoğraflarıyla dalga geçen kadın: Celeste Barber

TEM'de şoke eden görüntü: Lüks otomobilde koltuk taşıdı!

TEM'de şoke eden görüntü: Lüks otomobilde koltuk taşıdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.