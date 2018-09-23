Şırnak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Beştüşşebap ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 2 çuval içinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 çuval içinde silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi. Valiliğin yazılı açıklamasında, "Beytüşşebap ilçesi, Komate Vadisi, Bevanik Pınarı mevkisinde taşların arasına gizlenmiş vaziyette silah ve mühimmat olduğu bilgisinin alınması üzerine, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 23 Eylül 2018 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde, 2 adet çuval içerisinde, 5 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet LMGK kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet kalaşnikof şarjörü, 450 gram C4 plastik patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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