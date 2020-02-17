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Şırnak'ta, sokak hayvanlarını besleyenlere Şenoba Belediyesinden destek

ŞIRNAK HABERLERİ  | 17.02.2020 18:29 | Son Güncelleme

Şırnak'ta, sokak hayvanlarını besleyenlere Şenoba Belediyesinden destek

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba belde belediyesi, soğuktan etkilenen sahipsiz hayvanları besleyen ailelere yem ve samanın yanı sıra nakdi yardım da sağlıyor.

Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, beldedeki mahalle muhtarları ve vatandaşlarla çetin kış şartlarından olumsuz etkilenen sahipsiz 448 at ve katır ile 2 bine yakın köpek için çalışma başlattı.

Babat, hayvanların soğuktan donmasının ya da açlıktan ölmelerinin önüne geçmek için ilk etapta 4 kamyon yem ve saman aldı. At ve köpekler için beldede barınak yapılması talimatı veren Babat, hayvanların en az 20'sini bu kış ahırlarında besleyen vatandaşlara da 4 bin lira ücret vereceğini ve yem masraflarını da kendisinin üstleneceğini açıkladı.

Vatandaşlar, hayvanların 45'ini ahırlarında beslemeye başladı, geriye kalan at ve katırların beslenme ihtiyaçlarını da belediyenin karşıladığı belirtildi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Savaş Babat, "Başkan havalar ısınınca başıboş hayvanlar için bir barınak yapacak, bunu da belediye bütçesinden değil, kendi imkanlarıyla karşılıyor" dedi.

Gönüllü olarak bir atı ahırında beslemeye başladığını belirten köylü Hasan Güvercin de, "Gittik baktık, hayvanlar soğukta, karda kışta perişan olmuşlardı. Benim gücüm bir tanesine yetti, aldım ahıra koydum. Keşke ahırımız geniş olsaydı, 10 ata kadar besleyebilseydim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
at ve katır başıboş hayvan Şenoba Beldesi Şırnak

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Idil
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Beytussebap
Neşe Eczanesi
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