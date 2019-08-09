Şırnak'ta, su samuru görüntülendi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, İkizce Deresi'nde, daha çok nehir ve akarsularda yaşayan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü. İkizce Deresi'nde, bilimsel adı 'Lutra lutra' olan su samurlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen dinleme tesisi işletmecisi Bedirhan Osal, bir süre önce de 6 su samurunu bir arada gördüğünü söyledi. Su samurlarının genelde gece görüldüğü anlatan Bedirhan Osal, "Arada su samurlarını gördüğüm oluyor. Çoğunlukla gece görülen bir hayvan türü. Bir ara 6 tane su samurunu birlikte gördüm. Böyle değişik hayvanların coğrafyamızda, görülmesi sevindirici" dedi. Cudi Dağı eteklerinde nesli tükenmekte olan birçok hayvanın olduğunu anlatan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ise, "Cudi Dağı Hz. Nuh'un gemisinin indiği Sefine bölgesi, Cudi Dağı'nın eteklerinden Beytüşşebap'a kadar nesli tükenmekte olan birçok hayvana barınaklık yapıyor. Doğal bir denge oluşturuyor. Bunlardan su samurları, keklikler, semender türleri, kelebek çeşitleridir. Avrupalı bilim insanları gelip bu bölgede nesli tükenmekte olan hayvanlar ile ilgili çalışmalar yapıyorlar. En son İkizce Deresi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde insanların arasına kadar girip balık avlarken görüntülenen bir su samuru var. Diyarbakır'da, Cizre'de, Cudi Dağı'nda Cifane köyünde ve daha birçok bölgede su samurları görmeye başladık. Bunlar nesli tükenmekte olan canlılar. Bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. Bütün canlılar gibi su samurları da insanlara zarar vermez. Su samurları etçil oldukları için bazen vatandaşlarımız tedirgin olabiliyor, ama su samurları asla insanlara zarar vermezler" diye konuştu.

