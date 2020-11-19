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  4. Şırnak’ta tefecilik operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak’ta tefecilik operasyonu: 7 gözaltı

19.11.2020 18:13 | Son Güncelleme:
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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre ilçesinde haklarında tefecilik yaptıkları yönünde bilgi elde edinilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre ilçesinde haklarında tefecilik yaptıkları yönünde bilgi elde edinilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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