Şırnak’ta tefecilik operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre ilçesinde haklarında tefecilik yaptıkları yönünde bilgi elde edinilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

