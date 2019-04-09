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Şırnak’ta terör bitti, sinema filmleri geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:35 | Son Güncelleme

Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur ortamıyla birlikte Şırnak kültürel ve sanatsal etkinliklerle gündeme gelmeye başladı.

Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur ortamıyla birlikte Şırnak kültürel ve sanatsal etkinliklerle gündeme gelmeye başladı. Sinema salonunun olmadığı kentte, vatandaşlar Emniyet Müdürlüğü tarafından getirilen filmleri salonda izlemenin keyfini çıkardı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından kente getirilen filmlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sinema salonun olmadığı Şırnak’ta binlerce vatandaş film izlemenin keyfini yaşadı. Şırnak’ın yıllardır terör olayları yüzünden etkinliklere gidemeyen vatandaşlar güvenlik güçleri sayesinde huzuru buldu. Sinema salonun olmadığı kentte, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü kentteki kültürel ve sanatsal eksikliği gidermek için başlattığı çalışma vatandaşların takdirini topladı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından getirilen Çiçero, Türk İşi Dondurma ve Müslüm filmleri Şehit Sabri Oğrak Kültür Merkezi’nde binlerce vatandaş tarafından izlendi.
İlk kez sinema filmini burada izlediğini belirten Ayşe Koldaş, hep sinemanın nasıl bir şey olduğunu merak ettiğini ve çok eğlenceli olduğunu ifade etti.
Ailesiyle birlikte film izlemeye gelen İbrahim Kaplan ise, “Emniyet Müdürlüğümüzün düzenlediği filmi izlemeye geldik, ilk defa sinemaya geldik, çocuklarla birlikte geldik. Gayet güzeldi, çocuklar çok beğendi. Teşekkür ediyoruz bu organizasyonu düzenleyenlere. İnşallah sık sık bu tür organizasyonlar düzenlenir. Bizde çocuklarla, ailemizle beraber izlemeye geliriz. Şırnak’ta maalesef bir sinema salonumuz yok. Ancak bu tür etkinlikler olduğu zaman gelebiliyoruz. Bunların dışında imkan yok, olsaydı tabi ki güzel olurdu” dedi.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlhami Doğangüzel ise, Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kentteki vatandaşlar için film gösterimi düzenlediklerini söyledi. Doğangüzel, “Mustafa Uslu, ki şuanda vizyonda olan gösterimizin sunumunu yapan yapımcısıdır. Kendileri ricamızı kırmadılar. 4 gün süreyle Şehit Sabri Oğrak Kültür Merkezi’nde Müslüm, Türk İşi Dondurma ve Çiçero filmlerin 4 gün boyunca gösterimini sağladılar. Bu faaliyette amacımız farkındalık oluşturmak. Teşkilatımızın 174. yıl dönümü çerçevesinde yaklaşık iki bin personel ve vatandaşlarımıza ulaşıp onlara bir nebze gönüllerine ve kulaklarına hitap edebildik. Güzel bir projeyle farkındalık oluşturduk. Bundan sonra Toplum Destekli Şube Müdürlüğü olarak bu şekilde faaliyetlerimiz devam edecek” diye konuştu.

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