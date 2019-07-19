Şırnak'ta terör mağdurları evlerine kavuştu

Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan 539 konut, çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Şırnak Gençlik Merkezi Salonunda Bahçelievler Mahallesi 1. Bölge 1. Etap'taki 539 konutun kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nihat Ürper, geçen ay kurası çekilen 304 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, vatandaşların sıcak yuvalarına taşındığını söyledi.

Kurası çekilen konutların resmi evraklarının tamamlanmasıyla vatandaşların bir hafta içerisinde taşınabileceğini belirten Ürper, şöyle konuştu:

"Hedefimiz bu ay sonunda İsmet Paşa Mahallesi'ndeki 580 konutun kurasını gerçekleştirmektir. Şu an bunu yetiştirmek için çalışıyoruz. İnşallah vatandaşlarımız bayram öncesi yerleşmiş olacaklar. Aydınlıkevler, Dicle, Yeni Mahalle'deki konutları da bayram sonrası teslim etmeyi hedefliyoruz. Bunların TOKİ kabul aşamaları sürüyor. Her ay iki etabı teslim ederek yıl sonuna kadar tüm konutların teslimatını sağlamayı hedefliyoruz."

Kura çekimine gelen vatandaşlardan Meryem Katar da terör saldırılarında evleri yıkıldığı için son 3 yıldır kirada kaldıkları için çok sıkıntı yaşadıklarını, konutların teslim edilmesiyle rahat edeceklerini dile getirdi.