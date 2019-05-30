Şırnak'ta terör mağdurları konutlarına kavuştu

Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan 304 konut kurayla teslim edildi.

Şırnak Kültür Merkezi'nde, Bahçelievler Mahallesi 2. etaptaki 304 konutun kura çekimi için düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Aktaş, konutların ilk kurasını çekmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Terör nedeniyle yıkılan ev ve iş yerleri için devletin büyük bir seferberlik başlattığını kaydeden Aktaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu ve TOKİ'nin büyük yatırımlarıyla şehri tekrar ayağa kaldırmak için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

"Terör örgütü, 2015-2016’da çukur barikatla kent merkezi ve ilçelerimizi zindan etti." diyen Vali Aktaş, şöyle konuştu:

"Terör örgütü çarşıyı, sokağı, pazarı el yapımı patlayıcılar, barikatlarla doldurdu. Onları patlatması neticesinde şehir ve ilçelerimiz harap edildi. On binlerce evimiz ve iş yerimiz zarar gördü. Sizler uzun bir süre şehrinizi, evinizi terk etmek zorunda kaldınız. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi sonucunda o terör tehdidi ortadan kaldırıldı. O terör mensupları açtıkları çukurlara gömüldüler, ardından şehrimiz huzura ve güvene kavuştu."