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Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 16:13 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta terör mağdurları için TOKİ tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan 539 konut, çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK'ta terör mağdurları için TOKİ tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan 539 konut, çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi. Şırnak merkezde 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan 539'unun yapımı tamamlandı. Konutların hak sahiplerine teslimi için bugün Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda kura çekimi yapıldı. Törende konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Sökmen, yıl sonunu kadar tüm konutların yapımının tamamlanacağını belirterek, "Bugün 539 konutun kura çekimini gerçekleştirdik. Daha öncede 304 konutun kura çekimini gerçekleştirmiştik. Önümüzdeki günlerde 580 konutun daha kura çekimini yapacağız. Kurban Bayramı'na varmadan, toplam 1500 konutu teslim etmiş olacağız. Sene sonuna kadar konutlarımızın tamamının kurasını çekmeyi planlıyoruz" dedi.

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