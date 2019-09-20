HABER

Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 17:02 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta terör mağdurları için TOKİ tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan 426 konut, çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ta terör mağdurları için TOKİ tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan 426 konut, çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Şırnak merkezde 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan 426'sının yapımı tamamlandı. Konutların hak sahiplerine teslimi için bugün Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda kura çekimi yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nihat Ürper, yılsonunu kadar tüm konutların dağıtımının tamamlanacağını belirterek, "Şırnak merkezde yapmış olduğumuz 3'üncü kura çekimimiz. Bugün İsmetpaşa ve Gazipaşa mahallerinde 426 konutun hak sahabinin belirlenmesi için kura çekeceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Önümüzdeki süreçte 25 günde bir kuralar çekip sene sonuna kadar biten bütün konutları teslim edeceğiz" dedi.

Kura çeken vatandaşlardan Şahin Ürper, "9-10 ay Şırnaklılar çevredeki illere göç etmişti. Şu anda mağdur olan halk kura gününü beklemekte. Herkes kendi evine kavuşacağı günü beklemektedir. Artık huzur, güven istiyoruz. Artık ölmek, kan dökmek, gözyaşı istemiyoruz. Kuramızı çektik 6 dairemizi aldık. Devlet yıkılan dairelerimizi verdi. Allah devletimizden ve emeği geçenlerden razı olsun" diye konuştu.

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
Alanya’da turistlerden havuz başında yazın son partisiAlanya’da turistlerden havuz başında yazın son partisi
Kestane toplamaya gitti, yaban arısı saldırısına uğradıKestane toplamaya gitti, yaban arısı saldırısına uğradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Yılın transferi İstanbul'da

Yılın transferi İstanbul'da

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki partideki istifalara ilişkin açıklama

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Mansur Yavaş hakkında yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı taleplerine ret!

Mahkemeden Mansur Yavaş kararı! Reddedildi

İstanbul E-5'te terör estiren magandalardan 6'sı tutuklandı

E-5'te terör estirmişlerdi! Flaş gelişme

İş kadınını darp edip üzerine yanıcı madde dökmüştü! Tutuklandı

İş kadınını bu hale getirmişti! Flaş gelişme

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya operasyon: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.