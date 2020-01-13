Şırnak’ta terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Şırnak’ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 14 kişiden 1’i tutuklandı.

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. 6-112 Ocak’ta gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 14 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedilen açıklamada, 10 şüphelinin serbest bırakıldığı, 3 şüpheli ilgili birimlere teslim edildiği, 1 şüphelinin ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı ifade edildi.

