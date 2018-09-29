Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Faraşin bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen "Şehit Yarbay Songül Yakut Operasyonu-11" kapsamında, terör örgütüne yardım yataklık yaptıkları belirlenen 12 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 M-16 piyade tüfeği, 4 el bombası, 10 şarjör, akü, kayıt cihazı, hafıza kartı, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
26 Eylül Çarşamba günü başlatılan operasyon kapsamında biri sağ iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, yaralı yakalanan ve İran uyruklu olan teröristin, örgüte 2003'te katıldığı, Faraşin bölge sorumlusu olduğu öğrenilmişti.
Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak
ABD'de F-35B savaş uçağı düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da çok sert Can Dündar tepkisi
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza
ABD ile Çin arasındaki ekonomik yaptırım krizi tırmanıyor
Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum