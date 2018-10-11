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Şırnak'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 18:23 | Son Güncelleme

Beytüşşebap ilçesinin Faraşin bölgesinde ortaya çıkarılan sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ortaya çıkarılan terör örgütü PKK'ya ait sığınakta, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Faraşin bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Yarbay Songül Yakut Operasyonu-12" kapsamında, sığınak bulundu.

Sığınakta yapılan aramada, güneş paneli, 2 telsiz, 2 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 27 roket başlığı ve sevk fişeği, fırınlı ocak ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
beytüşşebab Faraşin bölgesi şırnak

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