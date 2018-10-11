Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ortaya çıkarılan terör örgütü PKK'ya ait sığınakta, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Faraşin bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Yarbay Songül Yakut Operasyonu-12" kapsamında, sığınak bulundu.

Sığınakta yapılan aramada, güneş paneli, 2 telsiz, 2 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 27 roket başlığı ve sevk fişeği, fırınlı ocak ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.

