HABER

Şırnak'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 20:25 | Son Güncelleme

Cudi Dağı kırsalında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlere ait 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak tespit edildi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak tespit edildi, yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cudi Dağı'nın 2 bin 920 rakımlı kırsalında, terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 mağara, 2 barınma alanı ve bir sığınak tespit edildi. Yapılan aramalarda, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilogram amonyum nitrat, 2 ruhsatsız av tüfeği, kablo ve yaşam malzemesi bulundu.

Mağara, sığınak ve barınma alanları kullanılmaz hale getirildi, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Şırnak'ta terör operasyonu

- Cudi Dağı kırsalında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlere ait 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak tespit edildi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şırnak terör operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Slimani soyunma odasında isyan etti

Slimani soyunma odasında isyan etti

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

Devlet Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Devlet Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Başkenti sarsan karar! Partisinden istifa etti

Başkenti sarsan karar! Partisinden istifa etti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski IŞİD'le mücadele temsilcisine yanıt

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Amasya Emniyet Müdürlüğünde korkunç intihar!

Emniyet Müdürlüğünde panik! İntihar etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Bakan Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.