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Şırnak'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 18:14 | Son Güncelleme

Uludere ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak tespit edildi, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 mağara, 2 barınma alanı ve bir sığınak tespit edildi, yapılan aramalarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uludere ilçesi Akduman köyü kırsalında "Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Paksoy 6" operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 3 mağara 2 barınma alanı ve 1 sığınak bulundu.

Yapılan aramalarda, sırt çantası, anten kablosu, ayakkabı, pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Mağara ve barınma alanları kullanılmaz hale getirildi, yaşam malzemeleri imha edildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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