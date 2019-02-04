Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ın Cizre ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda altı mağara, iki barınma alanı ve bir sığınak tespit edildi, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cudi Dağı kırsalında düzenlenen "Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page-2" operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait altı mağara, iki barınma alanı ve bir sığınak bulundu.
Yapılan aramalarda, sırt çantası, hasır, çaydanlık, anten kablosu, ayakkabı, pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Mağara ve barınma alanları kullanılmaz hale getirildi, yaşam malzemesi imha edildi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
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