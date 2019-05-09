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Şırnak'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 18:47 | Son Güncelleme

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesine bağlı Ortasu Köyü Piribabıl Deresi mevkisinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat olduğu bilgisine ulaşılması üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

Bölgede yapılan aramalarda kayalıklara gizlenmiş, tabanca, roketatar ve havan mühimmatı, 3 şarjör, dürbün, örgüte ait kıyafet ve ayakkabı, kitap, gıda malzemesi ile diğer yaşam malzemeleri bulundu.

Silah ve mühimmatlar incelenmek üzere koruma altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
mühimmat PKK şırnak

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