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Şırnak’ta terör operasyonu: 13 gözaltı

29.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 13 kişi gözaltına alındı.Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 22 - 28 Mart 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 13 kişi gözaltına alındı.
Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 22 - 28 Mart 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 3 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi. 6 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.

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