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Şırnak’ta terör operasyonu: 20 gözaltı

22.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 15-21 Mart 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 15-21 Mart 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 2 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi. 2’si adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmak üzere 8 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 9 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.

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