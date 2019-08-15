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Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı 

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 10:24 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı 

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ta, terör örgütü PKK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak Valiliği'nin açıklamasında, operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:
"PKK/KCK silahlı terör örgütünün ilk eylem yaptığı 15 Ağustos 1984 yılının yıl dönümü olması münasebetiyle terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde kurye, milis, işbirlikçi olarak faaliyet gösteren, geçmiş yıllarda ilimiz genelinde gerçekleşen el yapımı patlayıcı, molotof kokteylli saldırılara karışan, iştirak eden, haklarında teşhis, ifade beyanı bulunan sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahısların tespiti, yakalanması, eylem ve faaliyetlerini deşifre edilerek engellenmesi amacıyla 15 Ağustos 2019 günü 05.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda 21 şahıs gözaltına alınmıştır."

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Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı

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