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Şırnak'ta terör operasyonu: 23 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 17:20 | Son Güncelleme

Şırnak'ta terör operasyonu: 23 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ile Cizre ve Silopi ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK bünyesinde kurye ve işbirlikçi olarak faaliyet yürüten, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan kişilerin yakalanması, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

23 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 zanlı yakalandı.

Söz konusu adreslerde ve zanlıların üst aramalarında, örgüte müzahir doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
PKK şırnak zanlı

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