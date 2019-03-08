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Şırnak’ta terör operasyonu: 25 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün illegal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalarda KCK/TM yapılanmasına bağlı “Cizre Kent Meclisi/Mahalle Meclisi” isimli illegal yapılanma içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen kişilere yönelik Şırnak merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün illegal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalarda KCK/TM yapılanmasına bağlı “Cizre Kent Meclisi/Mahalle Meclisi” isimli illegal yapılanma içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen kişilere yönelik Şırnak merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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