Şırnak'ta terör operasyonu: 27 gözaltı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK il merkezi, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.
Bugün saat 04.00 sıralarında, Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde, PKK/KCK terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde faaliyet yürüten, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapanların tespiti ve yakalanması, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, engellenmesi amacıyla 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 27 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda örgütü destekleyici doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı
İYİ Parti'de art arda istifa depremi!
Büyükada davasında yargılanan Taner Kılıç tahliye edildi
Hollanda'da alarm! Amsterdam'da bütün uçuşlar durduruldu
Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!
136 kilo verdi, bakın nasıl değişti!
Tüyleriniz diken diken olacak! Aldatıldığını öğrenince intihar etmek istedi ama...
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Okuyucu Yorumları 0 yorum