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Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 13:10 | Son Güncelleme

Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; vatandaşlar ile devlet kurumları arasındaki bağı koparmak, alana hakim oldukları imajını hissettirmek için oluşturulan KCK/TM (Türkiye Masası-Cizre Kent Meclisi) isimli illegal yapılanmanın içerisinde kurye, milis, işbirlikçi faaliyetlerinde bulundukları yönünde haklarında bilgiler elde edilen 7 şahıs, yapılan eş zamanlı operasyonda ikametlerinde yakalandı.Gözaltına alınan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; vatandaşlar ile devlet kurumları arasındaki bağı koparmak, alana hakim oldukları imajını hissettirmek için oluşturulan KCK/TM (Türkiye Masası-Cizre Kent Meclisi) isimli illegal yapılanmanın içerisinde kurye, milis, işbirlikçi faaliyetlerinde bulundukları yönünde haklarında bilgiler elde edilen 7 şahıs, yapılan eş zamanlı operasyonda ikametlerinde yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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