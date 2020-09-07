HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 14:43 | Son Güncelleme

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 7 kişi gözaltına alındı.Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi.

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 7 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 31 Ağustos - 06 Eylül 2020 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde; toplam 7 şüpheli gözaltına alınmış; 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilmiş, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Bilgilendirme ve önleyici faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise gözaltına alınan 5 bölücü terör örgütü mensubundan 4’ü ilgili il ve birimine teslim edilmiş, 1’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama! Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara düğün çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara düğün çağrısı
KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman?KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
İlginizi Çekebilir
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Diğer Haberler
8 ülkede birden araştırma yapıldı: Türk turizmine Netflix etkisi
O araştırma sonuçlandı: İşte Türk turizmine Netflix'in etkisi!
Mersin'de şok kumar baskını! Suçüstü yakalandılar
Mersin'de şok kumar baskını! Suçüstü yakalandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara düğün çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara düğün çağrısı
FSM'de intihar girişimi! Trafik durma noktasına geldi
FSM'de intihar girişimi! Trafik durma noktasına geldi
İntihara kalkışmışlardı! O kızlar farklı yuvalara yerleştirildi
İntihara kalkışmışlardı! Yeni gelişme
Diyarbakır'da yeni dönem! Kamu kurumlarına girişte HES uygulaması başladı
Bir ilde yeni dönem! Bugün başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.