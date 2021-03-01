Şırnak’ta terör operasyonu: 8 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar sonucunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 22 - 28 Şubat 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise ilgili il ve birimlerine teslim edildi.

