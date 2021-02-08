Şırnak’ta terör operasyonu: 9 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 1-7 Şubat 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlar neticesinde toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ilgili il ve birimine teslim edildiği kaydedildi.

