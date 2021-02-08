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Şırnak’ta terör operasyonu: 9 gözaltı

08.02.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 9 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 1-7 Şubat 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 1-7 Şubat 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlar neticesinde toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ilgili il ve birimine teslim edildiği kaydedildi.

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