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  4. Şırnak’ta terör örgütü FETÖ/PYD operasyonu: 8 gözaltı

Şırnak’ta terör örgütü FETÖ/PYD operasyonu: 8 gözaltı

21.11.2020 15:42 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından Silahlı Terör Örgütü FETÖ/PDY’nin yapılanmasına yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.Şırnak valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Silahlı Terör Örgütü FETÖ/PDY’nin mahrem imamları ile örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve irtibatları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 Kasım 2020 günü yapılan operasyonda; 2 üsteğmen, 5 astsubay ve 1 uzman çavuş olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından Silahlı Terör Örgütü FETÖ/PDY’nin yapılanmasına yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Şırnak valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Silahlı Terör Örgütü FETÖ/PDY’nin mahrem imamları ile örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve irtibatları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 Kasım 2020 günü yapılan operasyonda; 2 üsteğmen, 5 astsubay ve 1 uzman çavuş olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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