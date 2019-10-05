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Şırnak'ta terör örgütü operasyonu: 14 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Şırnak'ta terör örgütü operasyonu: 14 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, iş birlikçi, milis, kurye faaliyetlerinde bulunan ve terör örgütüne katılımı özendirici propaganda yapan ile sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 35 av tüfeği fişeği ile çok sayıda yasak yayın ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon PKK/KCK şırnak

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