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Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu 11 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 17:06 | Son Güncelleme

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’nın yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’nın yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda sırasında gözaltına alınanların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsat süresi dolmuş av tüfeği ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Cizre ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK’nın yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik olarak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan ev aramalarında 1 adet ruhsat süresi dolmuş av tüfeği, örgütsel doküman olduğu değerlendirilen bilgi notları, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlara el konulmuştur. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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