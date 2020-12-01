Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün demokratik özerkliğin sözde kurucu meclisi ve KCK/TM’nin parlamento yapısına operasyon düzenlendi. Operasyonda yapının sözde eski eş başkanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün stratejik hedefi olan demokratik özerkliğin sözde kurucu meclisi ve KCK/TM’nin parlamento yapısını oluşturan sözde yasama organı olan DTK bünyesinde faaliyet yürüten terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 Aralık 2020 günü il genelinde yapılan operasyonda aralarında sözde eski eş başkanlarının da bulunduğu toplam 20 şüpheli gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda 3 adet av tüfeği ile çok sayıda çeşitli dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulmuştur. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

