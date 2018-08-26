Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi yakalandı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, teröristlerin yasadışı yollardan yurda giriş yapacağı istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda, 2 terörist yakalandı. Yakalanan teröristlerden biri olan 'Mazlum Goyi' kod adlı PKK'lı Mazlum Kaçan'ın Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme kurulu üyesi olduğu açıklandı.
Uludere ilçesinde, Şenoba beldesi Çukuryayla mevkiinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin sağ yakalanmasıyla ilgili olarak Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "25.08.2018 tarihinde saat 19.45'te Şırnak ili Uludere ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yasadışı yollardan ülkeye giriş yapacağına dair gelen istihbarı bilgi üzerine Şırnak İl Jandarma komutanlığına bağlı birlikler tarafından Şenoba beldesi Çukuryayla mevkisinde operasyon düzenlenmiş olup düzenlenen operasyon sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla beraber (1 adet Kanas 1, 1 adet m16) sağ olarak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen bölücü terör örgütü mensuplarının Mazlum Goyi (K) Mazlum Kaçan ve Kahraman (K) Lezgin Yarar oldukları; Mazlum Goyi (K) Mazlum Kaçan'ın, Kel Mehmet cephesi üçlü yürütme kurulu üyesi olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.
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