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  4. Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya “Eren Operasyonu” ile darbe

Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya “Eren Operasyonu” ile darbe

11.03.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, 9 Mart tarihinde gerçekleştirilen “Eren-10 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu” kapsamında terör örgütü PKK’ya ait birçok mühimmat ele geçirilerek imha edildi.Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları tarafından Silopi ilçesi kırsalında 9 Mart tarihinde “Eren-10 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu” gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, 9 Mart tarihinde gerçekleştirilen “Eren-10 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu” kapsamında terör örgütü PKK’ya ait birçok mühimmat ele geçirilerek imha edildi.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları tarafından Silopi ilçesi kırsalında 9 Mart tarihinde “Eren-10 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu” gerçekleştirildi. Operasyonda terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve mağaralar ile arazide yapılan aramalarda gizlenmiş vaziyette 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 61 adet el bombası, 107 adet elektrikli fünye, 5 adet EYP anahtar sistemi, 18 adet hazırlanmış EYP düzeneği, 50 metre infilaklı fitil, 4 kilogram patlayıcı madde, 23 bin 450 adet çeşitli çapta fişek ele geçirildi. Ayrıca köy yolu üzerine döşenmiş patlamaya hazır 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) bulunarak yerinde imha edildi.

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