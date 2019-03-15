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Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya finans sağlayan şahıslara operasyon: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 11:35 | Son Güncelleme

Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya finans sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, yaz aylarında Beytüşşebap ilçesinde göçer olarak hayvancılık yapan ve Şırnak İdil, Silopi, Cizre ilçeleri ile Siirt’te ikamet eden şahıslara yönelik terör örgütü PKK’ya finans sağladıkları gerekçesiyle operasyon gerçekleştirildi.

Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya finans sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, yaz aylarında Beytüşşebap ilçesinde göçer olarak hayvancılık yapan ve Şırnak İdil, Silopi, Cizre ilçeleri ile Siirt’te ikamet eden şahıslara yönelik terör örgütü PKK’ya finans sağladıkları gerekçesiyle operasyon gerçekleştirildi. 2017-2018 yıllarında toplam 1 milyon 365 bin lira finans sağladığı belirlenen 8 şahsa yönelik 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçu kapsamında 15 Mart 2019 tarihinde eş zamanlı olarak operasyon icra edildi. Operasyonlarda 7 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, bir şahsın da yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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