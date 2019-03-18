Şırnak’ta terör örgütüne finans sağlayan 6 kişi tutuklandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK’ya finansal destek sağlayan 8 kişiden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü PKK’ya finansal destek sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Zanlılardan 6’sı ‘Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu’ işledikleri gerekçesiyle tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyon kapsamında zanlıların 2017-2018 yıllarında PKK/KCK/YPG terör örgütüne 1 milyon 365 bin lira finansal destek sağladıkları tespit edilmişti.

