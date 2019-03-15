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Şırnak'ta terör örgütüne finans sağlayan 8 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 17:37 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta PKK/KCK/YPG terör örgütüne 1 milyon 365 bin TL finans sağladığı tespit edilen 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şırnak'ta terör örgütüne finans sağlayan 8 kişiye gözaltı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta PKK/KCK/YPG terör örgütüne 1 milyon 365 bin TL finans sağladığı tespit edilen 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK/YPG terör örgütüne 2017-2018 yıllarında 1 milyon 365 bin TL finans sağladığı tespit edilen 8 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliler kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin kardeşinin terör örgütünde üst düzey yönetici konumunda olduğu, hala Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi. 8 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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