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Şırnak'ta terör propagandası yapan 7 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 13:47 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ta terör propagandası yapan 7 kişi tutuklandı

SEKVAN KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 18 Ağustos günü birçok adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 23 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şırnak'ta terör propagandası yapan 7 kişi tutuklandıŞırnak'ta terör propagandası yapan 7 kişi tutuklandı

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