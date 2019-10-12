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Şırnak’ta terör propagandasından: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 11:28 | Son Güncelleme

Şırnak İl Emniyete Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin terör propagandası yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Şırnak’ta terör propagandasından: 5 gözaltı

Şırnak İl Emniyete Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin terör propagandası yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyon kapsamında Şırnak’ta sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK’ya destek verdiği, hesaplarında örgütü övücü, destekleyici paylaşım yaptığı ve asılsız haberler yaydığı belirlenen 5 şüpheli tespit edildi.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şırnak’ta terör propagandasından: 5 gözaltı

Şırnak’ta terör propagandasından: 5 gözaltı

Şırnak’ta terör propagandasından: 5 gözaltı

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