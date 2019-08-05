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Şırnak'ta terörden gözaltına alınan doktor ve sağlık görevlileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 21:29 | Son Güncelleme

Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 doktor ve 3 sağlık görevlisi tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 1 doktor ve 3 sağlık personeli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan; özel bir hastanede görev yaptıkları öğrenilen doktor N.S. ile sağlık görevlisi Ş.E, A.K. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerin, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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sağlık görevlileri ve doktor Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak şırnak tutuklanma

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