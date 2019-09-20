Şırnak'ta 'Teröre karşı tek ses, tek yürek' eylemi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK'ta bir araya gelen yüzlerce kişi düzenledikleri 'Teröre karşı tek ses, tek yürek' eylemiyle Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere destek, terör saldırılarına ise tepki mesajı verdi.

Şırnak'ta Şehr-i Nuh Şehit Platformu adı altında bir araya gelen 24 sivil toplum kuruluşu, 'Teröre karşı tek ses, tek yürek' eylemi düzenledi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin şehit olduğu saldırıya tepki gösteren katılımcılar, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere desteklerini bildirdi.

Şehr-i Nuh Şehir Platformu adına basın açıklamasını okuyan Memur Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, “Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında orman işçisi olan vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de ağır yaralandı. PKK terör örgütünün emekçi ve sivil katliamlarını lanetliyoruz. Diyarbakır’da analarımızın, yürekleri dağlayan feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak ve safları sıklaştırmak için omuz omuzayız. Yaşama hakkımızı haykırmak insanlık onurunu korumak için buradayız. Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerimiz sizlerin gözyaşları bizim gözyaşlarımızdır. Bu eylem, zulme başkaldırıdır. Yıllardır sessiz bir çığlık vardı, o çığlık artık patlama noktasına geldi. Anneler artık seslerini duyurmak istiyor. Biz de onların yanındayız, o acıyı hissediyoruz ve mücadelelerine ortak olduğumuzu buradan haykırıyoruz” dedi.