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Şırnak'ta 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 16:41 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da eylem yapan annelere destek vermek ve 2 gün önce Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu saldırıya tepki göstermek için Şırnak'ta 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü yapıldı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- DİYARBAKIR'da eylem yapan annelere destek vermek ve 2 gün önce Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu saldırıya tepki göstermek için Şırnak'ta 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü yapıldı.

Kentteki çeşitli sivil toplum kuruşlarının girişimiyle Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Kahrolsun PKK' 'Diyarbakır'a selam, direnişe devam' 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. Yürüyüşün ardından Valilik önünde toplanan kalabalığa seslenen Memur-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, birlik ve beraberlik mesajı vererek, teröre lanet okudu. Çatı, "Kardeşlikle var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için buradayız. Hep birlikte teröre ve ihanete karşı ayaktayız. Analarımızın, yürekleri dağlayan feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak ve safları sıklaştırmak için omuz omuzayız. Yaşama hakkımızı haykırmak insanlık onurunu korumak için buradayız. Çocuk canlı bombalarla bebekleri katlettiler. Kınayı kana bulayıp, düğünü yasa, sevinci mateme çevirdiler. Cani katliamcıları kınıyor, bir ölüp bin dirilen bu milletin asla teslim olmayacağını Şırnak’tan tüm dünyaya haykırıyoruz" dedi.

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