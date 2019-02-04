Şırnak’ta teröristlere ait 9 sığınak ve barınma alanı imha edildi

Şırnak’ın Cizre ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’ya ait 9 sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cizre ilçesi Cudi Dağı Çağlayan ve Soğukpınar mahalleleri kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen şehit güvenlik korucusu Dündar Page 2019-2 operasyonunda, arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlerin geçmiş dönemlerde kullanıldığı değerlendirilen 9 adet sığınak ve barınma alanı tespit edildi. Sığınak ve barınma alanları içerisinde, 1 adet çaydanlık, 8 adet ahşap palet ve 2 adet hasır ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından olay yerinde imha edilirken sığınak ve barınma alanları da kullanılamaz hale getirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

