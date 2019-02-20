Şırnak'ta teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik Cudi Dağı Kösreli köyü kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ümit İnan 1 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda örgütün kullandığı mağara ve sığınaklarda yapılan aramada, 60 biksi mühimmatı, 13 mutfak tüpü, 25 metre kablo, 4 hücum yeleği, 3 ayakkabı, uyku tulumu, sırt çantası, şemsiye ve yaşam malzemesi bulundu.
Ele geçirilen malzemeleri imha eden güvenlik güçleri, sığınakları kullanılamaz hale getirdi.
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