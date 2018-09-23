HABER

Şırnak'ta teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 16:08 | Son Güncelleme

Şırnak'ta teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarına ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Beytüşşebap ilçesi Komate Vadisi Bevanik Pınarı kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlere ait çuval içerisinde kayalıklar arasına gizlenmiş 6 uzun namlulu silah ve 6 şarjör ile 450 gram C4 patlayıcı bulundu.

Güvenlik güçlerince bölgede yürütülen operasyon sürüyor.

PARTNERAyakları yere değmiyorAyakları yere değmiyor
Bakan Kurum: Vatandaşa hizmet için gönderilen paraları PKK'ya götürdülerBakan Kurum: Vatandaşa hizmet için gönderilen paraları PKK'ya götürdüler
5 bin metrekare alan ve 5 milyon kitapla Avrupa'nın en büyük kitabevi Bursa'da5 bin metrekare alan ve 5 milyon kitapla Avrupa'nın en büyük kitabevi Bursa'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beytüşşebap mühimmat silah şırnak

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

Antalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

Teöristler sürekli saldırıyordu... Cudi Dağı'nda bir ilk: 21 yıl sonra açıldı

Teöristler sürekli saldırıyordu... Cudi Dağı'nda bir ilk: 21 yıl sonra açıldı

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

Türkiye, Sedanur'a ağlıyor! Kars Valisi'nden 'bavul' açıklaması

Türkiye, Sedanur'a ağlıyor! Kars Valisi'nden 'bavul' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.