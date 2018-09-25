Şırnak'ta teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İdil ilçesi Çukurlu köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda RPG-11 roketatar, 120 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 pil bloku ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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