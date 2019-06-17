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Şırnak'ta teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 14:34 | Son Güncelleme

Şırnak'ta teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Şırnak'ta teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde tespit edilen, PKK'lı teröristlere ait bir sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesinin Sapaca mezrası kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemesi olduğu bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu bölgede operasyon yapıldı.

Operasyonda tespit edilen teröristlere ait sığınakta bol miktarda un, şeker, yağ, ayakkabı, örgüt kıyafeti, kablo ve pil bulundu.

Güvenlik güçlerince sığınak kullanılamaz getirildi, malzemeler imha edildi.

Şırnak'ta teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Şırnak'ta teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Şırnak'ta teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
PKK şırnak Terör örgütü Uludere Yaşam malzemesi

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