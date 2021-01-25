HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 51 gözaltı

Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 51 gözaltı

25.01.2021 12:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 51 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 18 - 24 Ocak 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 761,66 gram metamfetamin, 15,82 gram esrar, 4,45 gram eroin, 10 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, bin 235 paket kaçak sigara, 407 adet kaçak cep telefonu, 21 adet cep telefonu aksesuarı, 1 kilogram kaçak tütün, 1 adet oyun konsolu ele geçirilmiş ve 1 adet resmi belgede sahtecilik olayı tespit edildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 51 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Kaçırılan gemi mürettebatı hakkında flaş açıklamaKaçırılan gemi mürettebatı hakkında flaş açıklama
En iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalarEn iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalar
1/

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

Esenyurt'ta korkunç olay! Genç kız otelin 8'inci katından düştü

Esenyurt'ta korkunç olay! Genç kız otelin 8'inci katından düştü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

Bakan Koca'dan aşılama açıklaması

Bakan Koca duyurdu! Bugün başlıyor

Korkutan uyarı! 'Kuraklık virüsten daha tehlikeli'

Korkutan uyarı! 'Kuraklık virüsten daha tehlikeli'

Kaçırılan gemi mürettebatı hakkında flaş açıklama

Kaçırılan gemi mürettebatı hakkında flaş açıklama

Meteoroloji açıkladı! 2020'de ekstrem sıcaklıkta artış, yağışlarda düşüş rekoru kırıldı

Meteoroloji açıkladı! 2020'de korkutan rekorlar

Türkiye'de bir ilk! Anne karnında mutasyona uğradı

Türkiye'de bir ilk! Anne karnında mutasyona uğradı

Uludağ'da tepki çeken parti! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Uludağ'da tepki çeken parti! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.